В СПЧ указали на необходимость проведения референдума для ввода смертной казни Член СПЧ Кабанов: нужна определенная процедура для введения смертной казни в РФ

Москва29 июн Вести.Для возвращения смертной казни в России необходимо провести референдум об изменениях в Конституцию. Об этом в беседе с KP.RU заявил председатель Национального антикоррупционного комитета, член совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов.

Он отметил, что поддерживает смертную казнь для коррупционеров и государственных изменников.

Должна пройти определенная процедура. Референдум об изменениях в Конституцию. Мы, как обычные люди, по определенным видам преступлений выступаем за смертную казнь. С христианской точки зрения, когда существует высокая вероятность ошибки, мы всегда говорили: раз вероятность ошибки есть, давайте тогда не будем вводить смертную казнь. Но главное, что все эти разговоры, пока мы не придем к тому, что нужно вносить изменения в Конституцию, – они бесполезны отметил Кабанов

Член СПЧ также предположил, что полемика о необходимости введения смертной казни в России в ближайшие годы ничем не закончится.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявлял, что неоднократно призывал к введению смертной казни в России. При этом, по словам главы ведомства, он не нашел необходимой поддержки в этом вопросе.