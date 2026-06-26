RTVI: в ГД внесли законопроект о смертной казни за подрыв обороноспособности РФ

Депутаты хотят победить коррупционеров в ОПК, введя для них смертную казнь RTVI: в ГД внесли законопроект о смертной казни за подрыв обороноспособности РФ

Москва26 июн Вести.Депутаты фракции "Справедливая Россия" внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий введение смертной казни для коррупционеров, действия которых подрывают безопасность граждан и обороноспособность России. Об этом сообщил глава партии Сергей Миронов RTVI.

По словам Миронова, действующее законодательство уже разделяет "бытовую" коррупцию и государственную измену.

Однако применительно к ситуациям, когда действия должностного лица, совершенные из корыстных побуждений, напрямую подрывают безопасность граждан и обороноспособность страны, мы сталкиваемся с пробелом в законодательстве. Мы считаем, что подобные преступления нужно приравнять к шпионажу и государственной измене, так как по своей сути они также являются предательством национальных интересов. сказал он

Согласно законопроекту, имеющемуся в распоряжении RTVI, поправки в Уголовный кодекс предусматривают введение нового состава преступления - "Коррупционная деятельность, повлекшая ущерб обороноспособности страны и безопасности граждан".