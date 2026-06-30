Миронов назвал преступления, за которые необходимо ввести смертную казнь Миронов назвал три преступления, за которые надо ввести смертную казнь

Москва30 июн Вести.В России необходимо ввести смертную казнь за коррупцию, повлиявшую на обороноспособность, а также за педофилию и терроризм. Об этом ИС "Вести" заявил председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

Мы предлагаем, если коррупционное деяние повлекло нарушение обороноспособности и ущемление граждан, то есть … погибли люди, то это – измена Родине … Я абсолютно убежден, что эту норму надо менять и возвращать смертную казнь для преступлений против детей, для террористов, их пособников. И вот, например, когда новая статья коррупционные деяния, повлекшие ущемление безопасности нашей страны, обороноспособности и смерти граждан. Это измена родине. За это нужно карать жестоко сказал Миронов

Ранее депутаты фракции "Справедливая Россия" внесли в Думу законопроект, предполагающий ввод смертной казни для коррупционеров, которые подрывают безопасность страны. По мнению авторов документа, подобные действия нужно приравнять к шпионажу и госизмене.