Москва30 июнВести.В России необходимо ввести смертную казнь за коррупцию, повлиявшую на обороноспособность, а также за педофилию и терроризм. Об этом ИС "Вести" заявил председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.
Мы предлагаем, если коррупционное деяние повлекло нарушение обороноспособности и ущемление граждан, то есть … погибли люди, то это – измена Родине … Я абсолютно убежден, что эту норму надо менять и возвращать смертную казнь для преступлений против детей, для террористов, их пособников. И вот, например, когда новая статья коррупционные деяния, повлекшие ущемление безопасности нашей страны, обороноспособности и смерти граждан. Это измена родине. За это нужно карать жестокосказал Миронов
Ранее депутаты фракции "Справедливая Россия" внесли в Думу законопроект, предполагающий ввод смертной казни для коррупционеров, которые подрывают безопасность страны. По мнению авторов документа, подобные действия нужно приравнять к шпионажу и госизмене.