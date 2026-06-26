Бастрыкин: я неоднократно призывал вернуть смертную казнь, но меня не поддержали

Бастрыкин на ПМЮФ рассказал об инициативе вернуть в России смертную казнь Бастрыкин: я неоднократно призывал вернуть смертную казнь, но меня не поддержали

Москва26 июн Вести.Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что неоднократно призывал к введению смертной казни в России, но не нашел поддержки.

С таким заявлением он выступил во время Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

Я неоднократно призывал вернуть смертную казнь, меня никто не поддержал приводит слова Бастрыкина RT

Ранее глава ведомства высказался о необходимости введения ответственности по УК для родителей за некоторые преступления детей, а также о понижении возраста уголовной ответственности до 12 лет. Бастрыкин уточнил, что последняя инициатива комитета также не нашла поддержки.