Москва5 авг Вести.Журналист Владимир Соловьёв предложил вернуть смертную казнь и казнить тех, кто взорвал блогера Владлена Татарского в апреле 2023 года, сообщает ИС Вести.

Он подчеркнул, что "жаждет отмщения и справедливости".

Смертной казни боитесь? Не того и не то вы боитесь. Если бы мы сразу казнили тварь, которая взорвала Владлена Татарского, каждый следующий биодрон сто раз подумал бы. И не просто казнить — имущество семьи изъять в пользу государства, чтобы ни у кого не возникало ощущения, будто таким способом можно решить финансовые и имущественные проблемы. Жестоко? Нет. Справедливо