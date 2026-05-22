Соловьёв напомнил о словах Путина про то, что нужно делать с террористами

Москва22 мая Вести.Если власти РФ считают де-факто украинскую власть террористической, то и поступать с ними надо как с террористами, заявил Владимир Соловьёв, сообщает ИС "Вести".

Он напомнил о словах президента РФ Владимира Путина, который говорил, что террористов надо преследовать и уничтожать везде, и даже в "сортире".

Если мы считаем де-факто украинскую власть нацистской террористической, зачем нам вообще обращать внимание на то, что они говорят. Их надо уничтожать. В свое время Путин очень точно постулировал. Найдем в сортире, и в сортире замочим заявил Соловьёв

Ранее сообщалось, что следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на общежитие колледжа в Старобельске.