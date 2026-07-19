Соловьёв призвал к жесткому ответу на новые санкции США Соловьёв заявил о необходимости жесткого ответа на новые санкции США

Москва19 июл Вести.Если США примут новый законопроект о санкциях против РФ, который был предложен покойным сенатором Линдси Грэмом (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), то Россия должна будет дать жесткий ответ. Такое мнение озвучил Владимир Соловьёв, сообщает ИС "Вести".

Он добавил, что адекватным ответом был бы полный разрыв дипломатических отношений.

После этого надо просто уже отзывать послов и забывать о существовании этой страны и разрывать всяческие дипломатические отношения. … То, что там написано, это все, это значит, что? Значит, вовсю помогать Ирану, Северной Корее, то есть переходить вот к жесточайшим вариантам холодной войны заявил Соловьёв

Ранее в США предложили назвать новый законопроект о санкциях против РФ в честь Грэма. С такой инициативой выступил бывший вице-президент США Майк Пенс.