Москва5 авг Вести.Бывший генеральный прокурор России Юрий Скуратов выступил за возвращение смертной казни в РФ. Соответствующее заявление он сделал в беседе с KP.RU.

По его словам, в этом вопросе есть аргументы "за" — это наличие фигурантов уголовных дел, совершивших тяжелейшие преступления, которые унесли жизни многих людей. Однако на другой чаше весов находятся случаи, когда были казнены невинно осужденные люди.

Вопрос об ответственности в виде смертной казни — это вопрос конкретной криминальной ситуации в стране и так далее. Я убежден, что в нынешних условиях эту меру наказания вводить нужно. Но по отдельным, лишь по отдельным, узко ограниченным категориям дел… Прежде всего — связанным с терроризмом, с преступлениями против мира и человечности, которые уносят жизни многих людей отметил Скуратов

Ранее председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов заявил, что в России необходимо ввести смертную казнь за коррупцию, повлиявшую на обороноспособность, а также за педофилию и терроризм.