Бастрыкин: преступность в России не побороть, используя репрессивные меры

Бастрыкин предложил способ побороть преступность Бастрыкин: преступность в России не побороть, используя репрессивные меры

Москва26 июн Вести.Рост преступности в России не получится побороть через репрессивные методы, нужно заранее проводить профилактические мероприятия по этой теме, заявил в беседе с ИС "Вести" глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

По его словам, для предупреждения противоправных действий важно задействовать общественные организации страны.

К сожалению, растет преступность, но только мерами репрессивного характера эту преступность не побороть. Поэтому важно привлечь все органы общественной организации нашего государства к предупреждению преступности несовершеннолетних, используя опыт Советского Союза сказал Бастрыкин

Ранее глава СК РФ сообщил, что неоднократно призывал ввести в стране смертную казнь, однако не получил поддержку по этой теме.