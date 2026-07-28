Бастрыкин предложил ужесточить наказание за преступления с использованием ИИ СКР: использование ИИ, прокси и VPN должно стать отягчающим обстоятельством

Москва28 июл Вести.Следственный комитет России подготовил законопроект, который предусматривает ужесточение уголовной ответственности за преступления с использованием информационно-коммуникационных технологий, искусственного интеллекта, VPN-сервисов и прокси-серверов.

Как сообщил в интервью "Интерфаксу" председатель СК РФ Александр Бастрыкин, в российском законодательстве на сегодняшний день отсутствует универсальная норма, обеспечивающая усиление уголовной ответственности за любое использование ИКТ и эффективное превентивное воздействие.

Учитывая, что в настоящее время такие технологии могут использоваться даже при совершении убийства, доведения до самоубийства …, дополнение УК РФ таким отягчающим наказание признаком представляется обоснованным и верным решением отметил он

Глава СКР добавил, что в подготовленном законопроекте речь идет о системном, дифференцированном подходе, а не о ужесточении за любое формальное использование сетей или гаджетов.

Ранее президент РФ Владимир Путин завил, что Россия осознает как возможности, которые дает искусственный интеллект, так и риски от внедрения данных технологий.