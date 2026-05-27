Москва27 маяВести.Председатель Верховного Суда Российской Федерации Игорь Краснов распорядился провести анализ судебных дел, затрагивающих сферу использования технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщает пресс-служба ВС РФ в мессенджере MAX.
В публикации отмечается, что такое обобщение проводится впервые в масштабах страны и с учетом всех видов судопроизводства.
Особое внимание – на возмещение вреда, причиненного решениями ИИ, и защиту чести, достоинства и деловой репутации при распространении порочащих сведений, включая дипфейкисказано в сообщении
Судам необходимо будет оценить, насколько часто использование нейросети становится предметом судебных споров или совершенных правонарушений.
Мера призвана внести единообразие в судебную практику.