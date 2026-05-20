Краснов заявил, что вскоре судебные процессы будут проходить через "Госуслуги" Краснов: портал "Госуслуги" адаптируют для электронного судопроизводства

Москва20 мая Вести.Портал "Госуслуги" планируется адаптировать для электронного судопроизводства, рассылки соответствующей корреспонденции, а также для удаленного участия в процессах. Об этом заявил председатель Верховного суда России Игорь Краснов, его слова приводит ТАСС.

Во время семинара-совещания по вопросам обеспечения деятельности мировой юстиции в Москве он указал на проблему с материально-техническим обеспечением на многих мировых участках. Чтобы сделать цифровое правосудие одинаково доступным и удобным, было принято решение адаптировать портал "Госуслуги". С 1 июня 2026 года граждане через сайт смогут получать судебную корреспонденцию.

Это позволит гражданам знать о судебных процессах, в которые они вовлечены, сторонам – оперативно получать извещения и документы, а судам – снизить нагрузку и издержки, связанные с отправкой корреспонденции пояснил председатель

Он добавил, что позже на портале появится отдельный судебный раздел. С его помощью граждане даже смогут дистанционно участвовать в судебных процессах. По словам Краснова, это позволит сделать правосудие более удобным.

