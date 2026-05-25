Верховный суд РФ попросил Генпрокуратуру подать иски к судьям из Москвы и КЧР

Москва25 мая Вести.Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов попросил Генеральную прокуратуру подать два антикоррупционных иска к судьям из-за несоответствия их доходов расходам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Речь идет о судьях из Москвы и Карачаево-Черкесской Республики.

По поручению председателя Верховного суда Российской Федерации Игоря Краснова в надзорное ведомство направлены материалы для предъявления антикоррупционных исков в отношении судьи Арбитражного суда Москвы Дарьи Федоровой и судьи Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики Альбины Адзиновой цитирует сообщение пресс-службы агентство

Уточняется, что основанием для таких действий стали активы, принадлежащие самим женщинам и членам их семей и не соответствующие задекларированным доходам. Какие именно это активы, не сообщается.