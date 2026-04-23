Десятки судей в РФ лишились мантий после назначения Краснова председателем ВС

Москва23 апр Вести.Десятки российских судей были лишены мантий из-за связей с коррупцией и неправосудных решений с момента назначения Игоря Краснова главой Верховного суда РФ. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на анализ последних отставок в судейском корпусе.

В материале отмечается, что сразу после назначения Краснова стало известно об одном из самых резонансных дел: были досрочно прекращены полномочия судьи ВС и главы Совета судей Виктора Момотова.

Вскоре московский суд по итогам разбирательства обратил в доход государства 97 объектов имущества на сумму 9 миллиардов рублей, которые, как выяснилось, Момотов контролировал через аффилированных лиц.

Позднее Высшая квалификационная коллегия судей РФ отменила отставку Александра Чернова, ранее возглавлявшего Краснодарский краевой суд, из-за нарушений антикоррупционного законодательства, говорится в статье.

До этого суд в Подмосковье взыскал в пользу государства 89 объектов недвижимости и другое имущество на сумму свыше 7 миллиардов рублей, принадлежавшее Чернову и его родственникам.

С сентября 2025 года, по результатам анализа агентства, десятки судей в различных регионах России лишились своих полномочий.