Москва15 мая Вести.В судебном порядке подтверждена законность решения об обращении имущества судьи Нижегородского областного суда в отставке Вячеслава Сапеги в доход государства, сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Ранее председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов поручил Высшей квалификационной коллегии судей РФ направить материалы в отношении Вячеслава Сапеги в надзорное ведомство для предъявления антикоррупционного иска в суд.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что Сапега, будучи действующим судьей, нарушал антикоррупционные запреты и ограничения. На доходы, которые не были предусмотрены законом, мужчина покупал дорогие машины и недвижимость в Москве, Нижнем Новгороде и на Кубани. Право собственности на объекты оформлялось на родственников Сапеги.

Общая стоимость имущества оценивается свыше 54 миллионов рублей говорится в заявлении судебной пресс-службы в мессенджере MAX

Родственники Сапеги обжаловали решение Ворошиловского районного суда Волгограда об обращении в доход государства квартиры и парковочного места в Москве, квартиры и двух парковочных мест в Нижнем Новгороде, а также трех автомобилей BMW X5.

Однако Волгоградский областной суд, изучив материалы дела, оставил решение районного суда без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения. Решение уже вступило в законную силу.