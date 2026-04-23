Москва23 апрВести.Московский городской суд признал законным изъятие в доход государства 97 объектов недвижимости стоимостью, принадлежавшие судье Верховного суда в отставке Виктору Момотову и его компаньону – краснодарскому предпринимателю Андрею Марченко, сообщает РИА Новости.
В октябре 2025 года Останкинский районный суд Москвы по антикоррупционному иску Генеральной прокуратуры обратил в доход государства 97 объектов недвижимости общей стоимостью 9 миллиардов рублей. Ответчиками стали Момотов, владелец сети отелей Marton Андрей Марченко и его сын Иван, а также ООО "Вологда".
Решение Останкинского районного суда города Москвы оставить без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворенияговорится в сообщении
Отмечается, что в заседании участвовали представители ответчиков.
Согласно материалам дела, спорное имущество находится в Краснодаре, Калининграде, Ростове-на-Дону и Вологде.