Суд отклонил апелляцию на изъятие имущества экс-судьи Момотова и его компаньона

Мосгорсуд оставил в силе решение об изъятии имущества экс-судьи ВС Момотова

Москва23 апр Вести.Московский городской суд признал законным изъятие в доход государства 97 объектов недвижимости стоимостью, принадлежавшие судье Верховного суда в отставке Виктору Момотову и его компаньону – краснодарскому предпринимателю Андрею Марченко, сообщает РИА Новости.

В октябре 2025 года Останкинский районный суд Москвы по антикоррупционному иску Генеральной прокуратуры обратил в доход государства 97 объектов недвижимости общей стоимостью 9 миллиардов рублей. Ответчиками стали Момотов, владелец сети отелей Marton Андрей Марченко и его сын Иван, а также ООО "Вологда".

Решение Останкинского районного суда города Москвы оставить без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения говорится в сообщении

Отмечается, что в заседании участвовали представители ответчиков.

Согласно материалам дела, спорное имущество находится в Краснодаре, Калининграде, Ростове-на-Дону и Вологде.