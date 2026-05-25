Москва25 мая Вести.Решением Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) России судья Верховного суда России Виктор Момотов лишен статуса судьи в отставке, передает ТАСС.

Прекратить отставку судьи Верховного суда России Виктора Момотова на основании п. 6 ст. 15 Закона Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации заявил председатель ВККС Владимир Попов

Прекращение отставки судьи означает для него снятие соответствующих выплат и льгот, а также лишает неприкосновенности.

Момотов лишился статуса судьи в отставке на основании вступившего в законную силу решения Останкинского районного суда Москвы по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества. Оно поступило ВККС из Мосгорсуда.

Останкинский суд столицы удовлетворил иск Генпрокуратуры к Момотову, бизнесмену Андрею Марченко и его сыну Ивану 14 октября 2025 года. У них были изъяты имущество, в том числе сеть бизнес-отелей Marton, и денежные средства на общую сумму в 9 миллиардов рублей.