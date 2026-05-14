Москва14 мая Вести.Квалификационная коллегия судей Нижегородской области приняла решение о прекращении отставки бывшего судьи Виктора Фомина. Об этом сообщается на официальном сайте коллегии.

Прекращение отставки судьи влечет лишение гарантии личной неприкосновенности и принадлежности к судейскому сообществу, а также прекращение связанного с таким статусом материального и социального обеспечения.

Принято решение о прекращении отставки судьи Нижегородского областного суда Фомина Виктора Юрьевича на основании подпунктов 2, 4 пункта 6 статьи 15 Закона Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации" отмечается на сайте

То есть в данном случае отставка судьи прекратилась в случае несоблюдения запретов и ограничений и занятия деятельностью, несовместимой со статусом судьи.

Как отмечает РИА Новости, в отношении Фомина в Генпрокуратуру РФ направили материалы, где говорится, что его семья располагает активами, неподтвержденными доходами. После этого судья ушел в отставку. Его имущество в размере 166 миллионов рублей было обращено в доход государства.