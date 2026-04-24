С бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода требуют взыскания 328 млн рублей Прокуратура требует взыскания 328 млн рублей с экс-вице-мэра Нижнего Новгорода

Москва24 апр Вести.Прокуратура Нижегородской области предъявила к бывшему первому вице-мэру города Илье Штокману и аффилированным лицам иск о взыскании 328 млн рублей. Об этом сообщило надзорное ведомство.

Установлено, что с сентября 2022 по сентябрь 2025 гг. экс-госслужащий, занимая должность первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода, вопреки требованиям закона принимал участие в управлении коммерческими структурами через доверенных лиц, извлекая выгоду. Таким образом, аффилированное ему юрлицо значительно улучшило показатели финансово-хозяйственной деятельности и ежегодно получало многомиллионную прибыль. Ко всему прочему, родственники Штокмана смогли купить 10 объектов недвижимости, стоимость которых превышает 60 млн рублей.

Выявленные факты послужили основанием для направления прокуратурой области в Нижегородский районный суд … искового заявления о взыскании с бывшего служащего и аффилированных лиц активов на сумму 328 млн рублей говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Прокуратура Нижегородской области провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции.