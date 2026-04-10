Москва10 апрВести.Иск прокуратуры о взыскании с бывшего первого замглавы администрации Нижнего Новгорода Сергея Егорова дорогой иномарки удовлетворен. Такое решение принял Нижегородской области суд, сообщает надзорное ведомство в MAX.
Как было установлено, в ноябре 2025 года бывший вице-мэр купил автомобиль EXEED EXLANTIX ET, стоимость которого составила более 6,3 млн рублей. Законность денежных средств на приобретение чиновник подтвердить не смог.
В этой связи прокуратура Нижегородской области предъявила в суд исковое заявление об обращении автомобиля… в доход Российской Федерацииговорится в сообщении
Ранее стало известно, что Егоров является фигурантом уголовного дела о получении взятки в значительном размере.