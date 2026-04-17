Москва17 апрВести.Мещанский районный суд Москвы завершил рассмотрение антикоррупционного иска к бывшему заместителю председателя Воронежского областного суда Евгению Кучинскому.
Как сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции, помимо экс-зампреда облсуда, ответчиками также являлись его родственники и доверенные лица.
Решением суда в доход государства обращены жилые и нежилые помещения, земельный участок, автомобильговорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы
Стоимость недвижимости, земли и транспортного средства не указывается.