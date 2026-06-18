В Нижегородской области Вячеслава Сапегу лишили статуса судьи в отставке

Бывшего нижегородского судью Сапегу лишили статуса судьи в отставке В Нижегородской области Вячеслава Сапегу лишили статуса судьи в отставке

Москва18 июн Вести.В Нижегородской области бывшего судью Вячеслава Сапегу лишили статуса судьи в отставке. Соответствующее решение было принято на заседании региональной квалификационной коллегии судей 18 июня, передает ТАСС.

Отмечается, что решение принято на основании подпунктов 2, 4 пункта 6 статьи 15 закона РФ "О статусе судей в Российской Федерации". Лишение статуса означает утрату ряда гарантий, в том числе личной неприкосновенности.

Ранее председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов поручил Высшей квалификационной коллегии судей РФ направить материалы в отношении Вячеслава Сапеги в надзорное ведомство для предъявления антикоррупционного иска в суд.

Установлено, что Сапега допускал нарушения антикоррупционных запретов и ограничений, а именно приобретал на доходы, не предусмотренные законом, дорогую недвижимость, в том числе в Москве и Нижнем Новгороде, а объекты оформлял на своих родственников.

Решением Ворошиловского районного суда Волгограда имущество Сапеги было обращено в доход государства.