Мошенники обманули нижегородца на 4,5 млн рублей при покупке автомобиля

Москва9 мая Вести.В Нижнем Новгороде жертвой мошенников стал заместитель директора организации. Мужчина лишился нескольких миллионов, пытаясь купить несуществующий автомобиль. Подробности сообщает в MAX региональная полиция.

По материалам следствия, 69-летний житель Нижегородского района позвонил по объявлению в интернете о продаже автомобиля и связался с "представителем" компании-продавца.

Обсудив сделку, заявитель в качестве предоплаты перевел личные 4 591 000 рублей на четыре неустановленных счета, указанных собеседником говорится в сообщении

После этого аферист перестал выходить на связь, и потерпевший обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.