Москва9 маяВести.В Нижнем Новгороде жертвой мошенников стал заместитель директора организации. Мужчина лишился нескольких миллионов, пытаясь купить несуществующий автомобиль. Подробности сообщает в MAX региональная полиция.
По материалам следствия, 69-летний житель Нижегородского района позвонил по объявлению в интернете о продаже автомобиля и связался с "представителем" компании-продавца.
Обсудив сделку, заявитель в качестве предоплаты перевел личные 4 591 000 рублей на четыре неустановленных счета, указанных собеседникомговорится в сообщении
После этого аферист перестал выходить на связь, и потерпевший обратился в полицию.
Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.