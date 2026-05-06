В Красноярском крае мужчина отдал мошенникам все сбережения и продал авто Житель Красноярского края лишился всех сбережений из-за мошенников

Москва6 мая Вести.В городе Зеленогорске Красноярского края местный житель отдал мошенникам все свои деньги, в том числе с проданного под их влиянием автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Общая сумма превышает два миллиона рублей. Он совершил несколько переводов, в ходе чего обманывал сотрудников банка – это он объяснял им личными нуждами.

В дежурную часть обратился местный житель 1974 года рождения, ставший жертвой телефонных аферистов. Они похитили у него более двух миллионов рублей написано в MAX

Психологическое давление на него оказывалось злоумышленниками в течение недели.

В результате их манипуляции привели к "необходимости перевода денег на безопасный счет". Как итог - мужчина совершил транши сначала на 1 190 000 рублей, а затем на 400 000, 357 000 и 346 800 рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ – "Мошенничество".