Москва6 маяВести.В городе Зеленогорске Красноярского края местный житель отдал мошенникам все свои деньги, в том числе с проданного под их влиянием автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Общая сумма превышает два миллиона рублей. Он совершил несколько переводов, в ходе чего обманывал сотрудников банка – это он объяснял им личными нуждами.
В дежурную часть обратился местный житель 1974 года рождения, ставший жертвой телефонных аферистов. Они похитили у него более двух миллионов рублейнаписано в MAX
Психологическое давление на него оказывалось злоумышленниками в течение недели.
В результате их манипуляции привели к "необходимости перевода денег на безопасный счет". Как итог - мужчина совершил транши сначала на 1 190 000 рублей, а затем на 400 000, 357 000 и 346 800 рублей.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ – "Мошенничество".