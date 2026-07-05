Москва5 июл Вести.В Краснодарском крае правоохранители разыскивают курьера мошенников, который получил от обманутого пенсионера более 10 миллионов рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По данным силовиков, с потерпевшим связались аферисты, заявив, что он может сохранить сбережения, переведя их на "государственный счет". В результате введенный в заблуждение мужчина передал средства молодому человеку, личность которого сейчас устанавливается.

Курьер, забравший у пенсионера для мошенников более 10 млн рублей. Имеет славянскую внешность, на вид 20-25 лет, худощавого телосложения, рост 170-175 см, лицо узкое… Просим всех, кто обладает информацией о месте нахождения разыскиваемого, сообщить об этом по телефонам 02, 102 (с мобильного) или 112 говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Отмечается, что конфиденциальность гарантируется.