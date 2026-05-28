Москва28 маяВести.Суд в Нижнем Новгороде удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с бывшего вице-мэра города Ильи Штокмана и его семьи 328 млн рублей, передает ТАСС.
Бывший чиновник обвиняется во взятке. В апреле прокуратура потребовала взыскать с него эту сумму.
Иск прокурора удовлетворен. Решение вынесеноговорится в сообщении
Согласно картотеке дел суда, истцом выступил и.о. прокурора Нижегородской области, а ответчиками стали сам Илья Штокман и члены его семьи. В числе компаний-ответчиков указывается пять ООО: бетонный завод "Вектор", "Орбита-Т", "Парктех", "Промтехбетон" и "ФПК ресурс-сервис", уточняет агентство.