С экс-вице-мэра Нижнего Новгорода Штокмана и его семьи взыщут 328 млн рублей

Москва28 мая Вести.Суд в Нижнем Новгороде удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с бывшего вице-мэра города Ильи Штокмана и его семьи 328 млн рублей, передает ТАСС.

Бывший чиновник обвиняется во взятке. В апреле прокуратура потребовала взыскать с него эту сумму.

Иск прокурора удовлетворен. Решение вынесено говорится в сообщении

Согласно картотеке дел суда, истцом выступил и.о. прокурора Нижегородской области, а ответчиками стали сам Илья Штокман и члены его семьи. В числе компаний-ответчиков указывается пять ООО: бетонный завод "Вектор", "Орбита-Т", "Парктех", "Промтехбетон" и "ФПК ресурс-сервис", уточняет агентство.