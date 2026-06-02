У бывшего мэра Сургута могут конфисковать 133 млн рублей Гособвинение попросило суд конфисковать у экс-мэра Сургута 133 млн рублей

Москва2 июн Вести.Прокурор попросил суд обратить в доход государства 133 миллиона рублей, принадлежащие бывшему мэру Сургута Андрею Филатову. Экс-чиновника обвиняют в 13 эпизодах коммерческого подкупа, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что 2 июня в Сургутском городском суде прошли прения сторон, в ходе которых гособвинение запросило для Филатова шесть лет колонии строгого режима, а также конфискацию денежных средств.

Гособвинитель просил конфисковать сумму свыше 133 миллионов в доход государства сказали агентству в судебной инстанции

В свою очередь адвокат экс-мэра попросил суд об условном наказании для своего подзщитного.

Согласно материалам уголовного дела, Филатов в составе организованной группы получил более 130 миллионов рублей от представителей организаций-подрядчиков за заключение договоров подряда и приемку работ в сфере обслуживания многоквартирных домов. Ему предъявлено обвинение по 13 эпизодам коммерческого подкупа.