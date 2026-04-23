Москва23 апр Вести.Досрочное прекращение полномочий ставропольской судьи Татьяны Моргуновой Верховный суд России признал законным. Об этом сообщает пресс-служба суда, передает "Лента.ру".

Экс-судью Советского районного суда Ставропольского края привлекли к дисциплинарной ответственности за грубое и неэтичное поведение. Публичный скандал с ее участием произошел в январе. Женщина при коллегах обвинила председателя того же суда Игоря Гандембула в некомпетентности.

По словам самого Гандембула, Моргунова спровоцировала конфликт, и, когда он пытался поговорить с ней, она вышла из кабинета, задев его говорится в сообщении

Мужчина выставил вперед руку и попытался уговорить судью продолжить диалог. Он тоже был привлечен к дисциплинарной ответственности.

К Моргуновой уже возникали претензии за некорректное поведение в отношении полицейских, личные телефонные разговоры во время слушаний, публичное выступление в присутствии участников процесса в зале судебного заседания.

По имеющейся информации, экс-судью намерены привлечь к уголовной ответственности.