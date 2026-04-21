В Тамбове экс-судья оштрафована за вынесение решений с курорта

Экс-судью из Тамбова признали виновной в вынесении неправосудных решений В Тамбове экс-судья оштрафована за вынесение решений с курорта

Москва21 апр Вести.В Тамбове областной суд признал бывшую судью районного суда Елену Дробышеву виновной в вынесении заведомо неправосудных решений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.

Окончательно назначить Дробышевой Елене Викторовне наказание в виде штрафа в размере 600 тыс. рублей приводятся слова судьи Елены Хворовой

По данным следствия, осенью 2021 года Дробышева отдыхала в Сочи в ведомственном санатории и вынесла оттуда с помощью видео-конференц-связи 10 судебных решений. Дела должны были рассматриваться в Тамбовском районном суде.

Имущество обвиняемой в размере более 2 млн рублей арестовано до исполнения наказания в виде выплаты штрафа. От последнего слова в суде фигурантка отказалась.

В должности судьи Дробышева проработала 15 лет.