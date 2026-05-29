Экс-судья из Тамбова лишилась всех связанных со своим статусом привилегий Экс-судья из Тамбова потеряла неприкосновенность и судейскую пенсию

Москва29 мая Вести.Экс-судья из Тамбова Елена Дробышева потеряла все привилегии, связанные с ее прежним статусом. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Тамбовской области в MAX.

Квалификационная коллегия судей Тамбовской области прекратила отставку экс-судьи районного суда Елены Дробышевой говорится в сообщении

Отставка прекращена в соответствии с п. 6 ст. 15 Закона "О статусе судей", где говорится о возможных причинах для лишения этого статуса, в том числе о вступлении в законную силу обвинительного приговора в отношении судьи.

Отмечается, что с прекращением отставки судья теряет гарантии неприкосновенности, материальное и социальное обеспечение.