Москва15 мая Вести.Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) 25 мая рассмотрит вопрос о прекращении отставки судьи Верховного суда (ВС) Виктора Момотова. Об этом говорится на сайте ВККС.

Рассмотрение вопроса о прекращении отставки судьи Верховного суда Российской Федерации Момотова Виктора Викторовича на основании пункта 6 статьи 15 Закона Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации" отмечено в предварительной повестке заседания

Отставка судьи – это почетный уход или почетное удаление судьи с должности. За судьей в таком случае сохраняется звание и гарантия личной неприкосновенности. В законе о статусе судей перечислены случаи, когда отставка судьи прекращается – от выявленных еще при исполнении полномочий нарушений до обвинительного приговора. Прекращение отставки влечет за собой лишение гарантий личной неприкосновенности и материального и социального обеспечения.

ВККС прекратила полномочия Виктора Момотова осенью 2025 года по его заявлению после подачи. В октябре 2025-го Останкинский районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства активов Момотова и аффилированных с ним лиц, владевших недвижимостью на 9 млрд рублей.