Москва24 апр Вести.Конституционный суд России встал на сторону экс-чиновника, осужденного за превышение полномочий, и отправил на пересмотр дело о возмещении ему зарплаты на период отстранения от должности. Об этом сообщает пресс-служба КС РФ.

Из материалов инстанции следует, что Павел Пономарев являлся главой администрации Хохольского района Воронежской области. В отношении него было возбуждено уголовное дело летом 2017 года, после этого его временно отстранили от должности.

Срок его контракта истек в сентябре 2018-го, в октябре того же года дело в отношении Пономарева было прекращено, спустя два дня возбуждено по той же статье, в результате его признали виновным.

В Конституционный суд мужчина обратился, считая, что его незаконно лишили зарплаты за период отстранения от должности, и сослался на отмену первоначального постановления о возбуждении дела.

КС РФ признал оспариваемые нормы соответствующими Конституции РФ, указав, что при отсутствии права на реабилитацию осужденный все же может требовать возмещения утраченной зарплаты, если незаконность и необоснованность временного отстранения от должности подтверждены в установленном порядке и именно они повлекли имущественный вред говорится в официальном Telegram-канале КС РФ

По решению суда, дело подлежит пересмотру.