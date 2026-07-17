Верховный суд инициировал подачу иска против председателей двух судов

Против председателей Самарского и Тульского облсудов инициирована подача исков Верховный суд инициировал подачу иска против председателей двух судов

Москва17 июл Вести.Верховный суд Российской Федерации инициировал подачу антикоррупционного иска против и.о. главы Самарского областного суда и экс-главы Тульского областного суда. Об этом сообщает "Интерфакс".

По информации источника, это сделано по поручению председателя Верховного суда РФ Игоря Краснова.

В надзорное ведомство направлены материалы для предъявления антикоррупционных исков в отношении и.о. председателя Самарского областного суда Александра Шилова и председателя Тульского областного суда в отставке Игоря Пыленко написано в публикации

Причиной инициации антикоррупционных исков в отношении обоих председателей стало обнаружение у них и членов их семей активов, которые не соответствуют задекларированным доходам.

Также выявлены и факты использования ими судебной системы в целях личного обогащения.