Возбуждены дела на двух экс-судей из Петербурга за взятки на 2,5 млн рублей

Москва14 апр Вести.С согласия Высшей квалификационной коллегии судей председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин инициировал уголовное преследование двух бывших служителей Фемиды из Смольнинского районного суда Петербурга - экс-судьи Каринэ Голиковой и экс-председателя Валерия Тарасова. Информацию опубликовал Следком в мессенджере MAX.

Голикову подозревают в получении взятки в особо крупном размере, Тарасова — в посредничестве.

Председателем СК РФ Бастрыкиным А. И. с согласия ВККС РФ возбуждены уголовные дела в отношении судьи Смольнинского районного суда г. Санкт-Петербурга в отставке Каринэ Голиковой и председателя того же суда в отставке Валерия Тарасова говорится в публикации Следкома

Как полагает следствие, в 2024-2025 годах Голикова через Тарасова получила 2,5 миллиона рублей за то, что вынесла по гражданскому делу решение в пользу истца, взыскав с коммерческой фирмы не менее 300 миллионов рублей. Тарасов за свои услуги заработал 500 тысяч рублей.

В настоящее время следователи проводят необходимые мероприятия, чтобы установить все детали преступлений и собрать доказательства.