Москва14 апрВести.С согласия Высшей квалификационной коллегии судей председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин инициировал уголовное преследование двух бывших служителей Фемиды из Смольнинского районного суда Петербурга - экс-судьи Каринэ Голиковой и экс-председателя Валерия Тарасова. Информацию опубликовал Следком в мессенджере MAX.
Голикову подозревают в получении взятки в особо крупном размере, Тарасова — в посредничестве.
Как полагает следствие, в 2024-2025 годах Голикова через Тарасова получила 2,5 миллиона рублей за то, что вынесла по гражданскому делу решение в пользу истца, взыскав с коммерческой фирмы не менее 300 миллионов рублей. Тарасов за свои услуги заработал 500 тысяч рублей.
В настоящее время следователи проводят необходимые мероприятия, чтобы установить все детали преступлений и собрать доказательства.