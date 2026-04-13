СК РФ обратился в ВККС о возбуждении дела против судьи из Калининграда за взятку

Москва13 апр Вести.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратился в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) с просьбой дать согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Арбитражного суда Калининградской области Сергея Ефименко. Его обвиняют в получении взятки, сообщает Следственный комитет России.

В 2024 году ответчик в одном из арбитражных дел, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, передал судье Ефименко первую часть взятки в сумме 1 млн рублей через трех посредников, сообщает СК РФ. Деньги предназначались за вынесение нужного решения по делу. После этого один из посредников был задержан оперативниками регионального УФСБ России. В итоге общая сумма взятки планировалась на уровне 2 млн рублей, из которых по 500 тыс. рублей полагалось судье и каждому из посредников.

Трое посредников уже осуждены, их приговоры вступили в законную силу.