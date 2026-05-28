Высшая квалификационная коллегия судей РФ дала согласие на возбуждение дела в отношении судьи Арбитражного суда Калининградской области Сергея Ефименко. Об этом сообщается на сайте Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ).
Речь идет об уголовном деле о получении взятки в размере 500 тысяч рублей.
Дать согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Арбитражного суда Калининградской области Ефименко Сергея Геннадьевичаприводятся слова главы ВККС Владимира Попова
По данным следствия, в 2024 году ответчик по арбитражному делу, действуя в рамках оперативно-разыскных мероприятий, через троих посредников передала судье один миллион рублей (первую часть взятки) за принятие решение по делу .
Всего взятка должна была составить два миллиона рублей, по полмиллиона судье и посредникам.
Все три посредника были осуждены.