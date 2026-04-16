Москва16 апрВести.Глава СК России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении заместителя председателя Ленинского районного суда Курска Ольги Петровой.
Сообщение об этом было опубликовано Следственным комитетом в мессенджере MAX.
Дело заведено по части 6 статьи 290 УК РФ - получения взятки в особо крупном размере.
Александром Ивановичем Бастрыкиным с согласия Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении заместителя председателя Ленинского районного суда г. Курска Ольги Петровойотмечается в публикации
По версии следствия, 24 апреля 2025 года Петрова получила взятку в размере трех миллионов рублей. Деньги передал посредник.
По данным следователей, за эти деньги Петрова должна была назначить фигурантке дела, обвиняемой в покушении на мошенничество, наказание, которое не было связано с лишением свободы.
По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия.