СК: В Тыве за вынесение неправосудного решения заведено дело на судью

Уголовное дело завели на судью Кызылского суда СК: В Тыве за вынесение неправосудного решения заведено дело на судью

Москва13 июл Вести.Высшая квалификационная коллегия судей заведет уголовное дело на судью Кызылского городского суда в Тыве Азияну Монгуш. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

Председателем Следственного комитета РФ Бастрыкиным А. И. в Высшую квалификационную коллегию судей РФ направлено представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Кызылского городского суда Республики Тыва Азияны Монгуш говорится в сообщении

Азияну Монгуш подозревают в вынесении заведомо неправосудного решения (это предусмотрено частью 1 статьи 305 Уголовного кодекса РФ).