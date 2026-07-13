Москва13 июлВести.Высшая квалификационная коллегия судей заведет уголовное дело на судью Кызылского городского суда в Тыве Азияну Монгуш. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.
Председателем Следственного комитета РФ Бастрыкиным А. И. в Высшую квалификационную коллегию судей РФ направлено представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Кызылского городского суда Республики Тыва Азияны Монгушговорится в сообщении
Азияну Монгуш подозревают в вынесении заведомо неправосудного решения (это предусмотрено частью 1 статьи 305 Уголовного кодекса РФ).