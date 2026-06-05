Бастрыкин возбудил дело в отношении судьи из Краснодарского края Степаненко

Уголовное дело возбуждено в отношении судьи из Краснодарского края Степаненко Бастрыкин возбудил дело в отношении судьи из Краснодарского края Степаненко

Москва5 июн Вести.Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи в отставке Светланы Степаненко, сообщает пресс-служба СКР. Отмечается, что речь идет о ее возможной причастности к коррупционному преступлению.

С согласия Высшей квалификационной коллегии судей возбуждено уголовное дело в отношении мирового судьи судебного участка № 68 г. Кропоткина Краснодарского края в отставке Светланы Степаненко по фактам получения ею взяток через посредника говорится в Telegram-канале ведомства

По версии следствия, незаконные вознаграждения в размере 10 и 50 тысяч рублей Степаненко передал судебный пристав Роман Трутнев. Предполагается, что за эти деньги судья откладывала рассмотрение административного дела в отношении водителя, который отказался проходить медосвидетельствование на алкоголь.

Указывается, что в отношении Трутнева приговор уже вынесен.