Бастрыкин завел дело в отношении калининградского судьи Ефименко Глава СК завел дело в отношении судьи из Калининградской области

Москва17 июл Вести.Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи Арбитражного суда Калининградской области Сергея Ефименко. Об этом говорится в официальном Telegram-канале СКР.

Председателем СК РФ с согласия Высшей квалификационной коллегии судей РФ возбуждено уголовное дело в отношении судьи Арбитражного суда Калининградской области Сергея Ефименко по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ по факту получения взятки за вынесение судебного решения в пользу ответчика по арбитражному делу указывает ведомство

По версии следствия, преступление произошло в 2024 году. Предполагается, что деньги в размере одного миллиона рублей Ефименко были переданы ответчиком по арбитражному делу через троих посредников. При этом "взяткодатель" действовал в рамках оперативно-разыскных мероприятий. После один из посредников был задержан силовиками.

Отмечается, что общая сумма взятки должна была составить два миллиона, судье предназначалось 500 тысяч.

Указывается, что трое посредников уже осуждены.