СК возбудил дело против экс-судьи из ЛНР за мошенничество на 4,4 миллиона рублей

Бывшего судью из ЛНР подозревают в мошенничестве на 4,4 миллиона рублей СК возбудил дело против экс-судьи из ЛНР за мошенничество на 4,4 миллиона рублей

Москва9 июл Вести.Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бывшего председателя Беловодского районного суда Луганской Народной Республики Александра Горенко. Об этом СК РФ сообщил на платформе MAX.

Председателем СК РФ с согласия Высшей квалификационной коллегии судей РФ возбуждено уголовное дело в отношении бывшего судьи, экс председателя Беловодского районного суда Луганской Народной Республики Александра Горенко по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) говорится в публикации

По данным следствия, в 2021 году, занимая должность заместителя районного прокурора, Горенко пообещал жителю Луганска освободить из-под стражи и прекратить уголовное преследование его сына, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков. За это он получил 4,4 миллиона рублей, однако не намеревался и не имел возможности выполнить обещанное. Указанную сумму Горенко присвоил себе.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и сбор доказательств.