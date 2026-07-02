Глава СК дал согласие на возбуждение дела против судьи в отставке Богдановича

Бастрыкин согласился на возбуждение дела в отношении судьи в отставке из Сочи Глава СК дал согласие на возбуждение дела против судьи в отставке Богдановича

Москва2 июл Вести.Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин согласился на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Лазаревского районного суда города Сочи Краснодарского края в отставке Сергея Богдановича. Об этом сообщает пресс-служба СКР в мессенджере MAX.

Председателем Следственного комитета Российской Федерации Александром Ивановичем Бастрыкиным в Высшую квалификационную коллегию судей РФ направлено представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении Богдановича по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) говорится в сообщении ведомства

По версии правоохранителей, незаконное вознаграждение Богданович получил 1 июля 2025 года от подсудимого Сафарбия Напсо. Предполагается, что деньги в размере 25 миллионов рублей ему передали на одной из АЗС Сочи посредники, ими выступили Олег Зенин, Роман Нестеренко и Сергей Хребтенко.

Отмечается, что указанная сумма – ровно половина взятки, предназначенной для рассмотрения дела Напсо в особом порядке.

Дело против Зенина и Нестеренко уже находится в суде, материалы в отношении Хребтенко выделены в отдельное производство.