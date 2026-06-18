ВС направил сведения о недвижимости судьи Якубовской в Генпрокуратуру

Верховный суд передал материалы о недвижимости Якубовской в Генпрокуратуру ВС направил сведения о недвижимости судьи Якубовской в Генпрокуратуру

Москва18 июн Вести.Председатель Верховного Суда Российской Федерации Игорь Краснов поручил передать в Генпрокуратуру материалы о недвижимости судьи Четвертого кассационного суда общей юрисдикции Екатерины Якубовской, сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

Отмечается, что недвижимость была обнаружена у Якубовской в ходе проверки. Суд направил материалы в Генпрокуратуру для возможного антикоррупционного иска, передает ТАСС.

По поручению председателя Верховного суда РФ Игоря Краснова в надзорное ведомство направлены материалы для предъявления антикоррупционного иска в отношении судьи Четвертого кассационного суда общей юрисдикции Екатерины Якубовской следует из сообщения ВС

Ранее стало известно, что Якубовскую заподозрили в вынесении постановления за вознаграждение. В ходе проверки перед решением вопроса о переводе судьи на вышестоящую должность выяснилось, что ей продали жилье в элитном ЖК Краснодара дешевле рыночной стоимости в пять раз.