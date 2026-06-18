Судью в Краснодаре заподозрили в принятии вознаграждения за постановление Судья подозревается в покупке жилья по заниженной цене за вознаграждение

Москва18 июн Вести.В Краснодаре судью Четвертого кассационного суда общей юрисдикции заподозрили в вынесении постановления за вознаграждение. Об этом сообщает ТАСС.

Во время проверки, которая проводилась перед решением вопроса о назначении Якубовской на вышестоящую должность, выяснилось, что ей продали квартиру в элитном ЖК Краснодара в пять раз дешевле рыночной стоимости.

В 2023 году, после того как судья вынесла постановление, с ней заключили договор купли-продажи квартиры площадью 130,3 кв. м по цене 16 млн рублей в элитном ЖК "Седьмой континент". Стоимость одного кв. м жилья в этом ЖК начинается от 600 тыс. рублей, Якубовская купила жилье по цене 123 тыс. рублей за кв. метров.