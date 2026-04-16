Москва16 апр Вести.Бывшая судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева, которая обвиняется в мошенничестве и служебном подлоге, находится за пределами России в международном розыске. Об этом сообщил представитель Генпрокуратуры в ходе процесса об обращении в доход РФ ее имущества, передает ТАСС.

Суд признал неявку Хахалевой и ее матери неуважительной и счел возможным рассмотреть гражданское дело в отсутствии женщин.

Елену Хахалеву заочно арестовали и объявили в розыск в 2022 году. Следствие установило, что судья на протяжении 3,5 лет получала зарплату за дни, когда не работала. Ущерб составил 1,2 миллиона рублей.