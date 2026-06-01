Москва1 июн Вести.Возбуждено уголовное дело о мошенничестве и отмывании денег по спорному имуществу бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. Это же имущество требуют обратить в доход государства по гражданскому иску, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката семьи Татарашвили, причастной к мошенническим схемам.

Изначально Генпрокуратура подала иск, чтобы обратить в доход государства имущество бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой и связанных с ней людей. По мнению гособвинения, часть этого имущества нажита коррупционным путём и оформлена на Бекмарза Татарашвили и его мать Луизу Татарашвили. Теперь они — соответчики в этом деле.

Следствие считает, что семья Хахалевых незаконно обогащалась пользуясь служебным положением. Например, через суды в пользу компаний, связанных с мужем Елены — Робертом Хахалевым, оформляли ценные сельхозугодья. В итоге семья завладела земельным фондом площадью более 12,5 тысяч гектаров.

Кроме того, сестра бывшей судьи Наталия Хахалева, которая также работала судьей, помогала компаниям, связанным с Робертом Хахалевым, не платить многомиллионные налоги и другие обязательные платежи. А на мать Елены Хахалевой с 2014 по 2020 год оформили имущество более чем на 100 миллионов рублей.