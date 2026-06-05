Москва5 июн Вести.Обучение несовершеннолетних детей экс-судьи Арбитражного суда Краснодарского края Наталии Хахалевой, являющейся сестрой бывшей судьи краевого суда Елены Хахалевой, профинансировали представители криминального мира. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Генпрокуратуры в суде.

Данные были озвучены на заседании Октябрьского районного суда Краснодара по антикоррупционному делу об обращении имущества семьи Хахалевых в доход РФ. Истец приобщил к делу пакет документов, в том числе протоколы допросов ряда лиц и рассекреченные материалы ГУ МВД России по региону.

Просим приобщить сведения из образовательного учреждения, касающиеся оплаты за обучение несовершеннолетних детей Хахалевой Наталии приводятся слова представителя Генпрокуратуры

Сведения о лицах, которые произвели оплату, необходимо приобщить, так как в их числе - близкий круг человека, занимающего высшее положение в криминальной иерархии, уточняется в сообщении.