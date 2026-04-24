Москва24 апр Вести.В Краснодаре Октябрьский районный суд удовлетворил антикоррупционный иск Генпрокуратуры. В доход РФ обращено имущество членов семьи бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова и аффилированных лиц. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на материалы суда.

Речь идет также об обращении в доход РФ имущества дочери Чернова, судьи краевого Арбитражного суда Анастасии Шепель и его экс-жены - президента Нотариальной палаты края Галины Черновой.

Суд решил исковые требования удовлетворить приводятся слова судьи

Ранее Генпрокуратура заявила, что с 1991 года институт нотариата в Краснодарском крае находится под полным контролем семьи Александра Чернова, которая использовала его механизмы в корыстных целях для коррупционного обогащения.