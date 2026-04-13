Москва13 апр Вести.Генеральная прокуратура подала антикоррупционный иск к президенту Нотариальной палаты Краснодарского края Галине Черновой, бывшей супруге экс-главы краевого суда Александра Чернова. Об этом сообщило издание "Коммерсант".

По версии следствия, Чернова помогала бывшему супругу скрывать незаконно приобретенное имущество, оформляя сделки по фальшивым паспортам. Ответчиками по делу также являются дочери Черновых - вице-президент Нотариальной палаты Елена Рязанская и судья Арбитражного суда Кубани Анастасия Шепель. Полномочия президента и вице-президента палаты приостановлены.

Прокуратура полагает, что Чернова сделала карьеру по протекции мужа, который контролировал нотариусов. Расторгнув брак, он продолжал пользоваться ее возможностями для маскировки нелегальных доходов. По данным надзора, судья имел два паспорта на вымышленных лиц. Доверенные нотариусы Черновой удостоверяли сделки от имени несуществующих граждан.

В 2009 году от имени гражданина Петрова оформили квартиру в Сочи, позже владелицей стала дочь Чернова – судья Шепель. В 2015 году от имени несуществующего Леонтьева продали две квартиры в Геленджике, покупателем выступила гражданская жена Александра Чернова.

Генпрокуратура требует лишить Чернову права на нотариальную деятельность и изъять в доход государства офисные помещения в Краснодаре (1,8 миллиона рублей), в которых располагается офис нотариуса Елены Рязанской, а также дом с участком (20,8 миллиона рублей).

В иске идет речь об обращении в доход государства жилья Галины Черновой: дома в Краснодаре площадью 436 кв. м, который вместе с участком оценивается в 20,8 млн руб. говорится в публикации "Коммерсанта"

Александр Чернов ранее лишился активов на 14,2 миллиарда рублей.

Октябрьский райсуд Краснодара начнет рассмотрение дела 17 апреля. Семья Черновых от комментариев отказалась, отметил источник из окружения семьи.