Экс-глава нотариальной палаты Кубани обвиняется в коррупции Дело о мошенничестве заведено на экс-главу нотариальной палаты Краснодарского кр

Москва12 мая Вести.Выявлены махинации с имуществом нотариальной палаты Краснодарского края. В связи с этим на бывшую главу ведомства Галину Чернову заведено уголовное дело по статье о мошенничестве, сообщает ТАСС.

ст. 159 УК РФ (мошенничество)

Экс-президент нотариальной палаты Краснодарского края Галина Чернова, является бывшей женой Александра Чернова, который в прошлом возглавлял Краснодарский краевой суд. Ранее Генпрокуратура уличила Галину Чернову в содействии бывшему мужу в сокрытии его коррупционных доходов. Представитель Генпрокуратуры заявлял в суде, что институт нотариата в Краснодарском крае с 1991 года находился под полным контролем семьи Александра Чернова, его механизмы использовались в корыстных целях семьи, включая незаконное обогащение.

24 апреля Октябрьский районный суд Краснодара прекратил право нотариальной деятельности Галины Черновой, ее заместителя Елены Рязанской и двух подконтрольных им нотариусов.